Z kuşağı oy kullanmasın diyen Hakan Ural'a Behzat Uygur'dan kapak gibi cevap geldi
Kanal D ekranlarında her sabah Nur Tuğba Namlı ile Neler Oluyor Hayatta programı sunan Hakan Ural'ın son açıklaması magazin basınında olay oldu. Z kuşağı oy kullanmasın diyen Ural'a bir tepki de ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'dan geldi.
Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'ın Kanal D'de sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programı hala gündeminde. Daha doğrusu Hakan Ural'ın programda Z kuşağı ile ilgili yorumuna ünlüler aleminden cevaplar ard arda gelirken en çok Behzat Uygur'un cevabı konuşuldu.
Hakan Ural'ın gündeme damga vuran sözleri şöyleydi:
“Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun” diyen Ural, “Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence”
Bu açıkla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca Hakan Ural'dan bir cevap geldi.