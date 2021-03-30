Yüzünü parçalayıp Bahar Candan'a dehşeti yaşatan serbest kaldı tepki yağdı
Bahar Candan'ı darp eden kişinin erkek arkadaşı Murat D. olduğu ortaya çıktı. Bahar Candan'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
İşte Benim Stilim moda programına katılmasıyla ünlenen Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul'dan tatil için Uludağ'a gitti. İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı.
Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a döndü. Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bahar Candan'ın erkek arkadaş şiddetine maruz kalmasının anlaşılmasından sonra Twitter'da #BaharCandanYalnızDeğildir etiketi altında binlerce destek mesajı atıldı.