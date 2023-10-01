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Yüzüne sürülen yağ ünlü oyuncuyu hastanelik etti! Yüz yogası merakı başına iş açtı

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Yüzüne sürülen yağ ünlü oyuncuyu hastanelik etti! Yüz yogası merakı başına iş açtı

Ünlü oyuncu İnci Demirkaya Birant, masaj yaptırırken yüzüne sürülen yağ nedeniyle perişan oldu. Yüzünde yanıklar oluşan Birant, yara enfeksiyon kapınca hastaneye kaldırıldı.

Yüzüne sürülen yağ ünlü oyuncuyu hastanelik etti! Yüz yogası merakı başına iş açtı

Ünlü oyuncu İnci Demirkaya Birant, ekranlara rol aldığı reklam projeleriyle adım attı. Aldığı oyunculuk eğitiminin ardından popüler TV dizilerinde yer aldı.

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Yüzüne sürülen yağ ünlü oyuncuyu hastanelik etti! Yüz yogası merakı başına iş açtı

İşadamı Yunus Emre Birant ile evlenip mutlu bir yuva kurdu. İki çocuğunun olmasıyla çiftin mutlulukları daha da pekişti.

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Yüzüne sürülen yağ ünlü oyuncuyu hastanelik etti! Yüz yogası merakı başına iş açtı

Son dönemde reklam projelerine ağırlık veren Birant, yeni sezon için projeleri değerlendirirken talihsiz bir olay yaşadı. Güzel oyuncu, bir süre önce yüz yogasına merak sardı.

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Yüzüne sürülen yağ ünlü oyuncuyu hastanelik etti! Yüz yogası merakı başına iş açtı

Ancak tüm hayatını etkileyecek bir durum gelişeceğinden habersizdi. Birant, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Son dönemde beni görenler kaza geçirdiğimi sandı. Bazıları da yüzümün yandığını düşündü."

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