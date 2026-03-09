Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan Ünal'ın yeni işi şaşırttı...
Sosyal medyanın gündemine oturan ve yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, yeni bir fenomen olma yolunda ilerliyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan Nazan, TikTok'ta canlı yayınlar yaparak gelir elde etmeye başladı.
Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle dikkat çekmişti.
TikTok'tan tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan, yeni fenomen olma yolunda ilerliyor.
TİKTOK'TA CANLI YAYIN AÇMAYA BAŞLADI
Programdaki açıklamaları ve özellikle yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, sosyal medyada kısa sürede konuşulan isimlerden biri oldu.
Ünal, son dönemde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla takipçileriyle buluşurken platform üzerinden gelir elde etmeye başladığını söyledi.
