Yüzünde yanıklar oluşmuştu! Yıldız Tilbe yaşadığı olayla ilgili konuştu
Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşmuştu. Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, olaydan günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.
Giyim tarzı, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.
Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.
Ünlü şarkıcı ile ilgili "Saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu" iddiası ortaya atıldı. Bu iddianın ardından Yıldız Tilbe, konuyla ilgili açıklama yaptı.