Yüzüklerini ünlü isim takmıştı! Genç oyuncu Itır Esen menajeri ile evlendi...
Güzel oyuncu Itır Esen menajeri olan sevgilisi ile hayatını birleştirme kararı almıştı. Çiftin nişanına Çağatay Ulusoy damga vurmuştu. Esen'in nişan yüzüğünü oyuncu arkadaşı Çağatay Ulusoy takmıştı.
2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Itır Esen’in yeğeni olan oyuncu Itır Esen, uzun süredir birlikte olduğu menajer Engin Aykanat ile Paris’te evlendi. 6 Eylül’de aile arasında nişanlanan ve yüzüklerini Çağatay Ulusoy’un taktığı çiftin nikâhından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.
2017 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Itır Esen, uzun süredir birlikte olduğu menajer Engin Aykanat ile evlendi. 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, nikâh için Paris'i tercih etti.
Esen, Fransa'nın başkentinde gerçekleşen törenden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
ITIR ESEN VE ENGİN AYKANAT EVLENDİ
Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Itır Esen, özel hayatında yeni bir adım attı. Uzun süredir ilişki yaşadığı menajer Engin Aykanat ile Paris'te nikâh masasına oturdu.
Esen, düğün gününe ait kareleri takipçileriyle paylaşarak evlilik haberini duyurdu.
NİŞAN YÜZÜKLERİNİ ÇAĞATAY ULUSOY TAKMIŞTI
Çift, 6 Eylül'de aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişan yüzüklerini oyuncu Çağatay Ulusoy takarken törende Ulusoy'a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etmişti.
Nişanlarının ardından evlilik hazırlıklarını tamamlayan Itır Esen ve Engin Aykanat, Fransa'nın başkenti Paris'te hayatlarını birleştirdi.
YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSUNUN YEĞENİ
Öte yandan 2017 Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, Yeşilçam'ın usta oyuncularından, kendisiyle aynı adı taşıyan Itır Esen'in yeğeni olarak da biliniyor.