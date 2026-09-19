Yüzüklerini ünlü isim takmıştı! Genç oyuncu Itır Esen menajeri ile evlendi...

2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Itır Esen’in yeğeni olan oyuncu Itır Esen, uzun süredir birlikte olduğu menajer Engin Aykanat ile Paris’te evlendi. 6 Eylül’de aile arasında nişanlanan ve yüzüklerini Çağatay Ulusoy’un taktığı çiftin nikâhından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.