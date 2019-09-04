Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom maneviyata yöneldi

Maneviyata yöneldiğini belirten Bloom, “Enerjiye inanıyorum. Bizler de dünya da enerjiden oluşuyor. Elbette bilim denen bir şey var. Ama düşüncelerimizin, sözlerimizin, eylemlerimizin ve etrafımızdakilerin de bizi oluşturduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar enerjidir” şeklinde konuştu.