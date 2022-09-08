Yüzsüz hırsız ‘Eşek gibi çalışıyorum’ dedi! Çaldıklarını ezerken pavyonda yakalandı

Denizli’de bir evden çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız, JASAT’ın adım adım takibi sonucu yakalandı. Çaldığı paralarla eğlence mekanında yakalanan yüzsüz hırsızın, sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.