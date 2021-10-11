Yüzlerce kişi başvurdu! Covid-19 aşısında yeni yan etki: Uzmanlardan açıklama geldi
Koronavirüs salgını 2 yıldır dünyada etkisini sürdürürken takviye doz aşılarında ortaya çıkan yeni yan etki insanları korkuttu.
2019'un son günlerinde hayatlarımıza giren koronavirüsün (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs son dönemde varyantları ile can almaya devam ediyor.
Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor. Haliyle son dönemde pek çok ülke takviye doz kararı aldı.
Bu kararın ardından pek çok ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bilim insanları ve doktorlar aşılarda görülen yan etkileri açıkladı ve topluma 'korkulacak bir etki yok' mesajı verdi.
Ancak ABD'de yan etki tartışmalarına bir yenisi eklendi. Ülkede pek çok kişi aşı olduktan sonra lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu. Bunun üzerine doktorlar ile görüşen CNN International bu durumun normal olduğunu okurları ile paylaştı.