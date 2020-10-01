Yüzlerce insan Doğu Türkistan için bir araya geldi! Çin'in işgaline karşı tek ses oldular
İstanbul'da Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalini protesto etti.
Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine katılan çok sayıda kişi, ellerinde Doğu Türkistan ve Türkiye bayrakları taşıyarak, pankart açtı.
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Grup adına yapan Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin'in Doğu Türkistan'da insanları zorla köle işçi olarak çalıştırdığını ifade etti.
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Oğuzhan, Çin'in Doğu Türkistan'da kültürel soykırımı yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
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6 milyonu aşkın insan yargısız hapsedilmiştir: "Çin’in, 2014 senesinde Doğu Türkistan’da uygulamaya soktuğu sözde 'İslah/eğitim kampı' adı altındaki Nazi kamplarına resmi rakamlara göre 3 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 6 milyonu aşkın insan yargısız hapsedilmiştir."
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