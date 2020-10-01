Yüzlerce insan Doğu Türkistan için bir araya geldi! Çin'in işgaline karşı tek ses oldular

6 milyonu aşkın insan yargısız hapsedilmiştir: "Çin’in, 2014 senesinde Doğu Türkistan’da uygulamaya soktuğu sözde 'İslah/eğitim kampı' adı altındaki Nazi kamplarına resmi rakamlara göre 3 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 6 milyonu aşkın insan yargısız hapsedilmiştir."