Yüzerken bu hareketlere aman dikkat! Sonucu felç ve ölüm olabilir

Boyun kırıklarına, omurilik zedelenmelerine yol açabilecek bu atlayışlarla ilgili uyarıda bulunan Dr. Şen, “Çivileme atlamada da zemine çakılırsanız risk var. Omurların zarar görmesi kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Siz siz olun dibini görmediğiniz, derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın” dedi.