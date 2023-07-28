BIST 6.856
DOLAR 26,95
EURO 29,60
ALTIN 1.691,24

Yüzerken bu hareketlere aman dikkat! Sonucu felç ve ölüm olabilir

|
Yüzerken bu hareketlere aman dikkat! Sonucu felç ve ölüm olabilir

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yaşanan yoğun sıcaklıklar herkesi denizlere döktü. Dolup taşan deniz ve havuz gibi sığ sularda yapılan bilinçsiz atlayışlar hayatınızı karartabilir. Ortopedi Uzmanı Dr. Baran Şen: “Çivileme ya da balıklama atlamadan önce düşünün”

Yüzerken bu hareketlere aman dikkat! Sonucu felç ve ölüm olabilir

Ortopedist Baran Şen, sığ sularda yapılan balıklama atlayışların felç ya da ölümle sonuçlanabilecek en riskli atlayışlar olduğunu söyledi.

18
Yüzerken bu hareketlere aman dikkat! Sonucu felç ve ölüm olabilir

Boyun kırıklarına, omurilik zedelenmelerine yol açabilecek bu atlayışlarla ilgili uyarıda bulunan Dr. Şen, “Çivileme atlamada da zemine çakılırsanız risk var. Omurların zarar görmesi kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Siz siz olun dibini görmediğiniz, derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın” dedi.

28
Yüzerken bu hareketlere aman dikkat! Sonucu felç ve ölüm olabilir

Meteoroloji son bir haftadır yüksek sıcaklık uyarısı verirken, bu sıcaklarda denizde, havuzda, göl ya da göletlerde serinleyeceklere Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Baran Şen’den “atlama” uyarısı geldi. Şen, alçak, sığ sulara yapılacak balıklama ya da çivileme atlayışların neden olabileceği travmalara dikkat çekti.

38
Yüzerken bu hareketlere aman dikkat! Sonucu felç ve ölüm olabilir

Şen, özellikle gençlerin denize, havuza yaptıkları atlayışların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak için sürekli atlayış yaptıklarını kaydetti.

48