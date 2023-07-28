Yüzerken bu hareketlere aman dikkat! Sonucu felç ve ölüm olabilir
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yaşanan yoğun sıcaklıklar herkesi denizlere döktü. Dolup taşan deniz ve havuz gibi sığ sularda yapılan bilinçsiz atlayışlar hayatınızı karartabilir. Ortopedi Uzmanı Dr. Baran Şen: “Çivileme ya da balıklama atlamadan önce düşünün”
Ortopedist Baran Şen, sığ sularda yapılan balıklama atlayışların felç ya da ölümle sonuçlanabilecek en riskli atlayışlar olduğunu söyledi.
Boyun kırıklarına, omurilik zedelenmelerine yol açabilecek bu atlayışlarla ilgili uyarıda bulunan Dr. Şen, “Çivileme atlamada da zemine çakılırsanız risk var. Omurların zarar görmesi kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Siz siz olun dibini görmediğiniz, derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın” dedi.
Meteoroloji son bir haftadır yüksek sıcaklık uyarısı verirken, bu sıcaklarda denizde, havuzda, göl ya da göletlerde serinleyeceklere Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Baran Şen’den “atlama” uyarısı geldi. Şen, alçak, sığ sulara yapılacak balıklama ya da çivileme atlayışların neden olabileceği travmalara dikkat çekti.
Şen, özellikle gençlerin denize, havuza yaptıkları atlayışların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak için sürekli atlayış yaptıklarını kaydetti.