Yüzerek ülke değiştirdi! Sarah Thomas Manş Denizi'nde tarihe geçti

3 kere daha geçmişti: 54 saatten fazla durmadan yüzerek kıyıya ulaşan Thomas, çok yorgun olduğunu ve bütün gün uyumayı planladığını söyledi.

- Thomas, 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş'ı yüzerek geçmişti.