Yüzen adalar, bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayacak

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan Yüzen Adalar, baharla birlikte tamamen yeşillendi. Dünyada eşi benzeri olmayan üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız 3 adacığı görmek için geçtiğimiz yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.