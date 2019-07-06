Yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor! Fiyatı yüzde yüz arttı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de yetişen ahududunun yüzde doksanının üretildiği Bursa'da hasat başladı. Fiyatı geçen yıla nazaran yüzde yüz artan ahududu bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.
Bursa'da 24 köyde yetişen ahududunun hasadına başlayan üreticiler, bu yıl rekoltenin düşmesi ve döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı ürünlerini kilosu 10 liradan satıyor.
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Türkiye'de yılda 6 bin 500 ton ahududu tüketilirken, sadece 2 bin 500 ton üretiliyor. 3 bin 500 tonluk açık ise Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ihraç edilerek kapatılıyor.
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Pasta ve dondurmalarda kullanılan bu leziz ve narin meyvenin reçeli de yapılıyor.
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Kestel'in Şevketiye köyünde 20 gündür hasadı yapılan ahududular, toplandıktan sonra çabuk bozulduğu için hemen buzhaneye götürülüp muhafaza ediliyor.
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