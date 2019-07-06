Yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor! Fiyatı yüzde yüz arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor! Fiyatı yüzde yüz arttı

Türkiye'de yetişen ahududunun yüzde doksanının üretildiği Bursa'da hasat başladı. Fiyatı geçen yıla nazaran yüzde yüz artan ahududu bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.

Yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor! Fiyatı yüzde yüz arttı - Sayfa 1

Bursa'da 24 köyde yetişen ahududunun hasadına başlayan üreticiler, bu yıl rekoltenin düşmesi ve döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı ürünlerini kilosu 10 liradan satıyor.

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Yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor! Fiyatı yüzde yüz arttı - Sayfa 2

Türkiye'de yılda 6 bin 500 ton ahududu tüketilirken, sadece 2 bin 500 ton üretiliyor. 3 bin 500 tonluk açık ise Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ihraç edilerek kapatılıyor. 

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Yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor! Fiyatı yüzde yüz arttı - Sayfa 3

Pasta ve dondurmalarda kullanılan bu leziz ve narin meyvenin reçeli de yapılıyor.

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Yüzde doksanı Bursa'da yetişiyor! Fiyatı yüzde yüz arttı - Sayfa 4

Kestel'in Şevketiye köyünde 20 gündür hasadı yapılan ahududular, toplandıktan sonra çabuk bozulduğu için hemen buzhaneye götürülüp muhafaza ediliyor. 

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