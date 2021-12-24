Yüzde 87 zam yapmıştı! Dolar çakılınca Apple indirime gitti: iPhone ucuzladı işte fiyatlar...
Döviz kurundaki düşüşün ardından Apple, Türkiye'de sattığı ürünlerin fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Başta iPhone olmak üzere pek çok Apple ürününün fiyatları düştü.
Türkiye’de son iki günde döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası gözler, daha önceki haftalardaki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi.
Bazı otomotiv markaları kur kaynaklı zamları iptal ederken, bazılarını da internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime gitmeye başladı.
Apple, Türkiye’de iPhone 13 modellerini satışa sunduğu Ekim ayında 9 TL seviyesinde olan dolar kurunun, Kasım ayında hızla 12'ye çıkmasıyla önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım'da da zamlı fiyatlarla tekrar satışa başlamıştı.
Dolar kurunun 12.5 TL olduğu 26 Kasım’da tüm diğer Apple ürünlerine olduğu gibi iPhone modellerinin Türkiye’deki fiyatları da yüzde 24 ile yüzde 37 arasında değişen oranlarda artırılmıştı.