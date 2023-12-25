Yüzde 80 yükseliş ile 1 gram altından 890 liralık kâr! İslam Memiş'ten bomba kademeli rekor açıklaması

“2023 yılı içerisinde altın yatırımcısının, gram altın yatırımcısının yine en çok kazanan yatırımcı olduğunu gördük. 1.115 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın bugün 2.005 lira seviyesine kadar yükseldi. 890 liralık bir yükseliş var karşımızda. Yüzde 80 civarında bir değer artışı var." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti: