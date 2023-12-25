Yüzde 80 yükseliş ile 1 gram altından 890 liralık kâr! İslam Memiş'ten bomba kademeli rekor açıklaması
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Herkes 2024 yılında yükseliş devam edecek mi, gram altın ne kadar olacak diye merak ederken, İslam Memiş'ten bomba açıklamalar geldi.Memiş, altının rekor yolculuğunda kademe kademe rakam verdi.
Piyasalar 2023’ün son haftasına böyle girerken Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarında yeni rekor seviyelerin görülüp görülmeyeceğini, hangi seviyelerin takip edilmesi gerektiğini anlattı.
“2023 yılı içerisinde altın yatırımcısının, gram altın yatırımcısının yine en çok kazanan yatırımcı olduğunu gördük. 1.115 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın bugün 2.005 lira seviyesine kadar yükseldi. 890 liralık bir yükseliş var karşımızda. Yüzde 80 civarında bir değer artışı var." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:
Risk olmadan sabit bir getiriden bahsediyoruz. Yine 2023 yılının şampiyonu olan gram altın 2024 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı statüsünün olmasını şahsen bekliyorum.
Gram altın tarafında yılın ilk çeyreğinde 2.250, yılın ikinci çeyreğinde 2.500 TL, yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde ise 3.000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş öngörüyorum.