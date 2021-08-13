Yüzde 75 aşılama oranıyla Kiğı ilçesi Bingöl'e örnek oldu

Bingöl'ün çok yüksek riskli il kategorisi olan "kırmızı"dan yüksek riskli il kategorisi "turuncu"ya dönüşmesi için sağlık ekipleri aşılama oranının artırılması için büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda sağlık ekiplerinin çabasına en çok destek Kiğı ilçesinden geldi. Kentte nüfusuna göre birinci ve ikinci doz aşılanmada ilk sırada yer almayı başaran Kiğı ilçesinde, sağlık ekipleri tüm vatandaşlara aşı hizmetini sunuyor.