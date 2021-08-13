Yüzde 75 aşılama oranıyla Kiğı ilçesi Bingöl'e örnek oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "kırmızı" kategoride yer alan Bingöl'de, bu durumun aksine Kiğı ilçesi aşılama oranında yüzde 75'lere yükseldi.
Bingöl'ün çok yüksek riskli il kategorisi olan "kırmızı"dan yüksek riskli il kategorisi "turuncu"ya dönüşmesi için sağlık ekipleri aşılama oranının artırılması için büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda sağlık ekiplerinin çabasına en çok destek Kiğı ilçesinden geldi. Kentte nüfusuna göre birinci ve ikinci doz aşılanmada ilk sırada yer almayı başaran Kiğı ilçesinde, sağlık ekipleri tüm vatandaşlara aşı hizmetini sunuyor.
Yapılan aşılama çalışmaları neticesinde 4 bin 863 nüfuslu ilçede, aşılama oranı birinci dozda yüzde 75, ikinci dozda da yüzde 70'lere ulaşıldı. Bu durum sağlık ekiplerini yaşadıkları bütün zorluklara rağmen mutlu ediyor.
Köyde aşı olmak için sıra oluştu
Mobil aşı ekipleri, Çanakçı köyünde bir bahçe içerisinde yaptığı aşılama çalışmasında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Aşılama oranının yüzde 90'lara ulaştığı Çanakçı köyünde yaşlısıyla, genciyle herkes aşı olmak için sıraya girdi ve aşısını yaptırdı. Bu yönüyle herkese örnek olan Kiğı halkı, Bingöl'de de aşılama oranının artmasını ümit ediyor.
İlçede 1 ay boyunca vaka görülmemişti"
Mobil aşı ekibinde yer alan Kiğı Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Ömer Karaköse, AA muhabirine, aşılama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Evde yatan ve hastaneye gelme imkanı olmayan vatandaşlara aşılarını ulaştırdıklarını dile getiren Karaköse, Bingöl'ün kırmızı kategoride yer aldığını, bunun değişmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.