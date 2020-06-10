Yüzde 68'i tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda çay bardağı detayı
Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanının altyapı çalışmalarının yüzde 68 oranında tamamlandığını bildirdi. Öte yandan proje ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğine sahip, Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 yılda yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımında 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor.
Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında, önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor.
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatının da çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.