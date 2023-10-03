Yüzde 50 ucuza satılan televizyona koştu hayatının şokunu yaşadı

Paranın askıda kaldığını söylediler

Şahsı tekrar arayan Şahin Özdemir’e ise bu kez “paran askıda kalmış” denilerek tekrar aynı rakamın gönderilmesini istedi. Bunun üzerine dolandırıldığını düşünen Özdemir, alışveriş sitesinin iletişimlerine ulaşınca dolandırıldığını anladı. Özdemir, “Tekrar aradığımda, işlemi yanlış yapmışsın. Parayı tekrar havale etmen lazım, açıklamaları yanlış girmişsin. Paran askıdaymış. Aynı parayı tekrar havale edersen, önceki parayı sana iade edecekler. Para bana ulaşınca televizyonu kargoyu vereceğim dedi. Öyle şey olmayacağını söyleyerek, paramın iade edilmesini istedim. Param geri gönderilince tekrar söylediğiniz açıklamaları yaparak, parayı yeniden göndereyim dedim. Öyle olmaz, bir daha göndermen lazım dediler. Ben de anladım ki, bu işte bir iş var. Parayı göndermedim. Daha sonra ise verdiği ilan numarasını sahibinden.com’a girdiğimde, böyle bir ilan olmadığını gördüm. sahibinden.com’u aradım, görevli ile irtibata geçtim. İlan numarasını verdiğimde, böyle bir ilanın olmadığını, kendi sitelerinin kopyalanmış, sahte olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.