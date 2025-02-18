Yüzde 50 artış olacak dedi rakamı duyurdu! Emekliler bunu bekliyordu

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Milyonlarca emekli ikramiyelere yapılacak zammı araştırıyor. Gündemde pek çok farklı rakam ve tahmin konuşulurken ekonomist Muhammet Bayram'dan da bayram ikramiyesi artışına dair bir açıklama geldi. Bayram, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin geleceğini düşündüğü rakamı açıkladı. İşte detaylar...