Yüzde 30 zammın ardından dul ve yetim aylıklarına da arttı! İşte kuruşu kuruşuna yeni aylıklar

En düşük emekli aylığının artması, en düşük dul ve yetim aylığı alanların da maaşlarını artırmış oldu. Buna göre yeni senede yüzde 25 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 liraya çıktı. En yüksek aylık da 13 bin liraya yükseldi. Yeni zamla birlikte dul ve yetim maaşı alanların ek ödemeleri de artırıldı.