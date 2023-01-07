Yüzde 30 zammın ardından dul ve yetim aylıklarına da arttı! İşte kuruşu kuruşuna yeni aylıklar
Dul ve yetim aylığı alanların maaşları Ocak 2023’te yüzde 30 artacak. Ayrıca yeni senede en düşük emekli aylığının 5.500 liraya çıkarılmış olması en düşük dul ve yetim aylığı alanların da maaşlarını artırmış oldu.
Açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
TÜİK, emekli maaşlarına konu olan, 2022 Temmuz-Aralık enflasyonunu yüzde 15.40 olarak açıkladı. Buna göre de SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylığı alanlar, maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaklardı. Hürriyet'ten Noyan Doğan yeni dul ve yetim aylıklarına gelen zammı yazdı.
13 bin liraya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece dul ve yetim aylığı alanların maaşları da Ocak 2023’te yüzde 30 artırılmış oldu. Ayrıca yeni senede en düşük emekli aylığı da 5.500 liraya çıkarıldı.
En düşük emekli aylığının artması, en düşük dul ve yetim aylığı alanların da maaşlarını artırmış oldu. Buna göre yeni senede yüzde 25 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 liraya çıktı. En yüksek aylık da 13 bin liraya yükseldi. Yeni zamla birlikte dul ve yetim maaşı alanların ek ödemeleri de artırıldı.