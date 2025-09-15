Yüzde 30 zamlı ulaşım bugün başladı! Hangi toplu taşıma kaç para oldu?

MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ARTTI: EN KISA MESAFE 32,5 TL OLDU

Minibüslerde ise "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya çıkartıldı.