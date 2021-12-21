Yüzde 11,2'lik indirime gidildi! 2022 yılı MTV oranı belli oldu: Araç sahipleri bakın ne kadar ödeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.