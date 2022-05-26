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Yüzde 0.89 yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Bakanlık açıkladı kimler başvurabilir?

Yüzde 0.89 yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Bakanlık açıkladı kimler başvurabilir?

Yüzde 0.89 ve yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte düşük faizli konut alımına ilişkin merak edilenler...

Yüzde 0.89 yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Bakanlık açıkladı kimler başvurabilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşük faizli konut kredisi paketi hakkında paylaşımda bulundu. Peki, yüzde 0,89 ve yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Yüzde 0,89 ve yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden nasıl yapılır? 

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Yüzde 0.89 yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Bakanlık açıkladı kimler başvurabilir?

İlk evim konut finansman paketi 

NTV'de yer alan habere göre 'İlk evim konut finansmanı' paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre;

1- İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

2- Kredi desteği kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek.

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Yüzde 0.89 yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Bakanlık açıkladı kimler başvurabilir?

1- İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

2- Kredi desteği kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek.

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Yüzde 0.89 yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Bakanlık açıkladı kimler başvurabilir?

3- Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmekte.

4- Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

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