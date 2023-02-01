Yüzbinlerce öğrenci bu haberi bekliyordu! SGK borçları siliniyor düğmeye basıldı
Borç yapılandırması ile ilgili yeni gelişme! 2023 vergi, SGK, GSS, trafik cezası olanlar dikkat, detaylar belli oldu. Tarihi borç yapılandırması kapsamında 2 bin liranın altında borcu bulunan 7.6 milyon kişinin 4.6 milyar liralık borcu siliniyor. Öğrenim ve katkı kredilerinde de gecikme zammının üzeri çizilecek. İşte detaylar...
Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yapılandırmaya ilişkin yasa teklifinin etki analizi yapıldı. Teklif, kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeriyor.
Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre; 31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilecek.
Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.
Son yapılandırma kanunu çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak 43.5 milyar lira tahsilat yapılabileceği değerlendiriliyor.