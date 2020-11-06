Yüzbinlerce liralık araçlar bedava fiyatına satılıyor! Bu ilanlara dikkat
Sosyal medyayı kötü amaçlar için kullananların sayıları her geçen gün artıyor. Özellikle Facebook ve Instagram’da yasa dışı olarak otomobil, kamyon, traktör, kamyonet satışları gerçekleşiyor.
Sosyal medya sitelerinde hacizli, yakalamalı araçlar resmi işlem yapılmadan elden ele dolaşıyor. Bu araçları alan kişiler de alacaklılar da mağdur oluyor.
Hacizli olan araçlardan ümidini kesen sahipleri, aracı belgesiz olarak resmi hiçbir işlem yapmadan sosyal medya sitelerinde satışa çıkarıyor. Yüzbinlerce lira olan araçlar 20-30 bin lira gibi rakamlara satılıyor.
Bu işlem sonrasında haciz koyan taraf ve alıcı mağduriyet yaşayabiliyor. Haciz koyan taraf alacağını alamadığı gibi hacizli aracı da bulamıyor. Satın alan kişi de aracı kullanacaksa herhangi polis uygulamasında yasa dışı yolla aldığı aracı bağlanabiliyor.
Hacizli araçları alan kişiler genellikle trafikte kullanmayıp parçalamaya yöneliyor. Yasa dışı şekilde parçalanan aracın parçaları hurdacılarda çıkma parça olarak satışa çıkıyor.