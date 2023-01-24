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Yüzbinlerce kişiye memurluk hakkı doğdu! Kimleri kapsayacak şartlar değişti

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Yüzbinlerce kişiye memurluk hakkı doğdu! Kimleri kapsayacak şartlar değişti

Yüz binlerce sözleşmeli personel bekliyordu. Meclis'te yasalaşarak yürürlüğe giren 'sözleşmeliye kadro' yasasında kapsam genişliyor. Sanatçılar, vekil imamlar ile vekil ebe-hemşirelerden sonra mahalli idareler çalışanları da memurluk hakkına kavuştu. Peki hangi belediye çalışanları kadro alacak? Belediye şirketlerine taşerondan gelen işçiler için ne değişecek?

Yüzbinlerce kişiye memurluk hakkı doğdu! Kimleri kapsayacak şartlar değişti

Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla ilgili tasarı yasalaşarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yasada birçok unvan ve kurum yer alırken uzun süredir beklenen mahalli idareler de kadro çalışmasının içine dahil edilmiş oldu. Mahalli idarelerdeki kadro çalışması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tarif edilen sözleşmelileri kapsayacak.

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Yüzbinlerce kişiye memurluk hakkı doğdu! Kimleri kapsayacak şartlar değişti

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre; bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.

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Yüzbinlerce kişiye memurluk hakkı doğdu! Kimleri kapsayacak şartlar değişti

Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak.

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Yüzbinlerce kişiye memurluk hakkı doğdu! Kimleri kapsayacak şartlar değişti

Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak. Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor.

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