Yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzaralar
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla seyreltilmiş yüz yüze eğitim dönemi bugün itibariyle başladı.
Bugün ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4’üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.
İşte yurttan yüz yüze eğitim manzaraları...
Kahramanmaraş
İkinci aşama kademeli eğitimin başladığı okullardan Hasan Balcı İlkokulu'nda öğrencilerin bir kısmı, hemen sınıflara alınırken, bir kısmıyla da tören yapılıp, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan okul müdürü Hüseyin Daşçı, öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.
Daşçı, yeni süreçte kalem, silgi gibi hiçbir kişisel eşyanın başkalarıyla paylaşılmaması gerektiğini belirtip, temas halinde olunacak oyunların oynanmaması gerektiğini söyledi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflarına girdi.
Zonguldak
Zonguldak'ta seyreltilmiş yüz yüze eğitim dönemi bugün itibariyle başladı. Veliler, sosyal mesafe kuralları dolayısıyla çocuklarını okul kampüsleri girişlerinden sınıflarına gönderdi.