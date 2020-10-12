Yüz yüze eğitim başladı! İşte ilk günden manzaralar

Bugün ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4’üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.



İşte yurttan yüz yüze eğitim manzaraları...