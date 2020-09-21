Yüz yüze eğitim başladı! Anaokulu ve birinci sınıflar ders başı yaptı

Okul bahçesinin girişine çekilen şeridi geçmelerine izin verilmeyen veliler, çocuklarını burada görevlilere teslim etti. Görevlilerce okulun girişine getirilen çocuklar, burada elleri dezenfekte edildikten sonra sınıflara alındı. Gözyaşlarını tutamayan bazı çocuklar, görevliler ve veliler tarafından teselli edildi.