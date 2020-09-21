Yüz yüze eğitim başladı! Anaokulu ve birinci sınıflar ders başı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Alınan tedbirler dikkat çekerken öğrencilerin heyecanlı halleri görülmeye değerdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı.
Okul bahçesinin girişine çekilen şeridi geçmelerine izin verilmeyen veliler, çocuklarını burada görevlilere teslim etti. Görevlilerce okulun girişine getirilen çocuklar, burada elleri dezenfekte edildikten sonra sınıflara alındı. Gözyaşlarını tutamayan bazı çocuklar, görevliler ve veliler tarafından teselli edildi.
Okulda ilk ders zilinin çalmasının ardından eğitim başlarken, veliler de bahçede çocuklarını bekledi. İlk teneffüs zilinin çalmasının ardından bahçeye çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde sosyal mesafeye uygun oyunlar oynadı.
Sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğretmenleri eşliğinde okula alınan çocuklara girişte maske verildi. Okul bahçesine alınmayan veliler ise çocuklarını dışarıda heyecanla bekledi.