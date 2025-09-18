"Yüz yogası yapıyorum" demişti! Ece Erken Defne Samyeli'nin estetiklerini bir bir açıkladı...
Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli 53 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziği ve genç görünümüyle herkesi şaşırtıyor.
Defne Samyeli, "Yüz yogası yapıyorum, sporla formda kalıyorum" diyerek estetik iddialarını reddediyordu. Ama gerçek öyle değilmiş... 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken, Defne Samyeli'nin sakladığı operasyonları tek tek ifşa etti.
Haber spikerliğini bıraktıktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Genç görünümü ve fit hali ile adından sıkça söz ettiren ünlü ismin cildinin Çin'de araştırmalara konu olduğu iddia edilmişti.
53 yaşındaki Samyeli ise bugüne kadar gençliğinin sırrı sorulduğunda hep yüz yogasından, sağlıklı beslenmeden ve spordan bahsediyordu.