Yüz yıllardır merak ediliyordu! Antarktika'nın "Kanlı Şelale"lerinin sırrı bakın neymiş

Antarktika’nın ıssız beyazlığında bir asırdır gizemini koruyan ve 'Kanlı Şelale' olarak bilinen doğa olayının sırrı, bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalarla nihayet çözüldü. Taylor Buzulu’ndan sızan kan kırmızısı akıntıların, buzulun kendi devasa ağırlığı altında yaşadığı 'fiziksel çöküş' neticesinde yüzeye fışkırdığı ilk kez somut verilerle kanıtlandı.

Antarktika'nın ıssız beyazlığında bir asırdır gizemini koruyan ve 'Kanlı Şelale' olarak bilinen doğa olayının sırrı, bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalarla nihayet çözüldü. 

Taylor Buzulu’ndan sızan kan kırmızısı akıntıların, buzulun kendi devasa ağırlığı altında yaşadığı 'fiziksel çöküş' neticesinde yüzeye fışkırdığı ilk kez somut verilerle kanıtlandı.

İlk kez 1911 yılında keşfedilen bu ürpertici doğa olayında, suyun rengine dair sırlar daha önce deşifre edilmişti.

Buzulun derinliklerinde hapsolmuş antik, tuzlu ve demir zengini su, yüzeye çıkıp oksijenle temas ettiği anda oksitlenerek saniyeler içinde kırmızıya dönüşüyor. Ancak dondurucu Antarktika soğuğunda bu suyun nasıl sıvı kaldığı ve hangi mekanizmayla dışarı püskürdüğü bugüne kadar yalnızca bir teori olarak kalmıştı.

