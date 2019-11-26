Yüz şekline göre en iyi saç modelleri
Yüz şekline göre saç modellerini, kesim önerilerini sizler için derledik. Haberimizde yuvarlak, kare, üçgen yüze sahip kişiler için ideal saç modellerine ulaşabilir, kesim püf noktalarını öğrenebilirsiniz.
Saçlarınızı kestirerek bir değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz. Hangi saç modelini seçeceğiniz konusunda kararsızsanız yüzünüzün şeklini baz alabilirsiniz. Saç şekliniz ile yüzünüzün uyumu doğrudan etkilidir.
Yuvarlak yüzü olanlar dolgun yanak ve yuvarlak çene ile tarif edilir. Yüzün yuvarlaklığını alarak tombul göstermesinin önüne geçmek gerekecek. Bu nedenle yüzü uzun ve ince gösterecek modeller olmalıdır.
Orta uzunluktaki saçlar yuvarlak yüzlü olanlar için idealdir. Çene hizasından itibaren başlayan kat kesimlere yönelebilirsiniz. Çaprak kakül ya da tepeden kabarık modeller de idealdir.
Kare yüze sahip kişilerin geniş alın ve elmacık kemiklerinin yanı sıra güçlü çene yapısı da bulunur. Yüzü belirgin köşeleri kamufle ederek orantılı bir hale getirmek, görünümün de yumuşamasını sağlar.