Yüz nakilli Recep Sert'ten kötü haber! Eşi Esma Sert açıkladı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Türkiye'nin 5'inci yüz nakli olan Recep Sert ile eşi Esma Sert, evliliklerini sonlandırma kararı aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Esma Sert duyurdu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert’i Türkiye gündemine taşıyan operasyon 18 Temmuz 2013 tarihinde Antalya’da gerçekleşmişti.
Sert’e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza’nın yüz ve çenesi, Sert’e, başarılı bir operasyonla nakledilmişti.
Türkiye’de yüz naklinde 5’inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, uzun süreli tedavisi sırasında çalışmaya da başladığı Akdeniz Üniversitesi’nde, böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı.