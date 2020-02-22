Yüz nakilli Recep Sert'ten kötü haber! Eşi Esma Sert açıkladı

Sert’e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza’nın yüz ve çenesi, Sert’e, başarılı bir operasyonla nakledilmişti.