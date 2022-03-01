Yüz felcinden sonra Marmaris'te inzivaya çekildi İşte Arabeskin 'babası' Ferdi Tayfur'un son hali

Arabesk müziğin efsane isimlerinden 'Ferdi Baba' lakaplı oyuncu ve şarkıcı Ferdi Tayfur hayranlarını sevindirecek haber... 2011 yılında geçirdiği yüz felci rahatsızlığının ardından kendi kabuğuna çekilen Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evinde sürdürdüğü sessiz hayatından son kareyi menajeri paylaştı ve hayranlarının merakını giderdi. İşte Ferdi Tayfur'un son hali ve sağlık durumu...