Yüz felci geçiren Justin Bieber'in son hali sevenlerini korkuttu dua istedi
Küçük yaşta müzik dünyasında ismini duyuran sonra da bunu başarılı bir şekilde devam ettiren, hayranlarının büyük bir heyecanla turnede buluşmayı beklediği Justin Bieber'den üzen haber geldi! 28 yaşındaki Bieber, bütün programını iptal etmek zorunda kaldığını, Ramsey Hunt sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini söyleyip sevenlerinden dua istedi!
Çocuk yaşta müzik dünyasında ismini duyuran sonra da bunu başarılı bir şekilde sürdüren hayranlarının büyük bir heyecanla turnede buluşmayı beklediği Justin Bieber'den üzen haber geldi! 28 yaşındaki Bieber, bütün programını iptal etmek zorunda kaldığını, Ramsey Hunt sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini söyleyip dua istedi!
Üzerinde kara bulutlar geziyor..
Müzik dünyasında adını duyuran, geniş hayran kitlesine sahip olan Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin Bieber'ın mutlu yuvası üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor.
Yüz felci hayatını zorlaştırdı..
Önce Hailey Baldwin kalbinde ortaya çıkan bir sorun yüzünden tedavi gördü şimdi de Justin Bieser "Ramsay Hunt" sendromunun yani yaşadığı kısmi yüz felcinin hayatını zorlaştırdığını açıkladı.
Bieber, başına gelenleri Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Genç şarkıcı, videosunda yüzünün sağ tarafını kullanamadığını gösterdi. Bieber paylaştığı videoda şunları söyledi: "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var" diye konuştu. Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını açıkladı..