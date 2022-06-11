Yüz felci geçiren Justin Bieber'in son hali sevenlerini korkuttu dua istedi

Bieber, başına gelenleri Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Genç şarkıcı, videosunda yüzünün sağ tarafını kullanamadığını gösterdi. Bieber paylaştığı videoda şunları söyledi: "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var" diye konuştu. Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını açıkladı..