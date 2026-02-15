Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar faiziyle geri isteniyor
Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık iddialarına karşı denetimlerini önemli ölçüde artırdı. Özellikle 2016 sonrası emekli edilen dosyaların detaylı incelemeye alındığı süreçte, usulsüzlük tespit edilen kişilerin emekli maaşları kesiliyor. Ayrıca, daha önce yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi için işlem başlatılıyor.
Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik süreçte sona yaklaşıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik sisteminde usulsüz kazanç elde edildiği iddialarına karşı kapsamlı bir inceleme başlattı. “Sahte sigortalılık” ve “naylon şirket” üzerinden prim yatırarak emeklilik hakkı kazandığı belirlenen kişilerin dosyaları tek tek mercek altına alınıyor.
İşte emeklilik iptallerine giden süreç ve vatandaşların bilmesi gereken tüm detaylar...
2016 SONRASI EMEKLİ OLANLAR İNCELEME ALTINDA
Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri, özellikle 2016 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların dosyalarına odaklanmış durumda. Yapılan taramalarda iki ana usulsüzlük yöntemi öne çıkıyor:
- Naylon şirketler: Fiilen çalışmadığı halde, kağıt üzerinde kurulmuş paravan (naylon) şirketlerden sigortalı gösterilerek prim günü dolduranlar.
- Sahte sağlık raporları: Emeklilik şartlarını taşımadığı halde sahte sağlık raporlarıyla malulen ya da engelli hakkıyla emekli edilenler.
Geçtiğimiz yıl Aydın merkezli yapılan ve kamuoyunda "Joker Çetesi" olarak bilinen operasyonda, bu yöntemlerle yüzlerce kişinin usulsüz emekli edildiği ortaya çıkarılmış ve tümünün aylıkları iptal edilmişti.