Yüz bin kişinin sigortası iptal! Emekli olmak için hayalet çalışanlar faizi ile geri ödenecek
Sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimler artırıldı. "Çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Sahte sigortalı olarak tespit edilen kişiler ve bu iş yerleri şimdi yandı...
Emekli olmak için tabela şirketlere, dolandırıcılara para kaptırmayın uyarısı yaptığını belirten Vatan gazetesi yazarı Mert Nayır, son denetimde mağdur sayısının 106 bin kişi olduğunu belirtti. Kayıt dışı denetimlerin tam gaz devam ettiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Nayır yazısında önemli detaylara yer verdi:
Emekli olabilmek ve sigortanın sunduğu sağlık desteklerinden ücretsiz yararlanmak için çalışmadığı halde sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimler artırıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu belirlenirken, bu tabela iş yerlerinin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi.
Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan Kurum, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 250 binden fazla denetim yaptı.