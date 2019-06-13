Yuva yıktığı iddia edilen Esra Erol'un başı belada! 5 yıl hapsi isteniyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yuva yıktığı iddia edilen Esra Erol'un başı belada! 5 yıl hapsi isteniyor

Kadın programı sunucusu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi "yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği" gerekçesiyle başı belaya girdi.

Yuva yıktığı iddia edilen Esra Erol'un başı belada! 5 yıl hapsi isteniyor - Sayfa 1

Kadın programı sunucusu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi "yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği" iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası iddiasıyla dava açıldı.

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Yuva yıktığı iddia edilen Esra Erol'un başı belada! 5 yıl hapsi isteniyor - Sayfa 2

Savcıya ifade veren Esra Erol ise basın yayın özgürlüğü sınırları içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların iddialarına yer verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. 

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Yuva yıktığı iddia edilen Esra Erol'un başı belada! 5 yıl hapsi isteniyor - Sayfa 3

5 yıl hapsi isteniyor: Savcılık Esra Erol hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından bir yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 

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Yuva yıktığı iddia edilen Esra Erol'un başı belada! 5 yıl hapsi isteniyor - Sayfa 4

Hakim Karşısına çıkacak: Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada önümüzdeki günlerde Esra Erol hakim karşısına çıkacak. 

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