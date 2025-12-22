Yusuf Güney'in uyuşturucu testi! Aslen nereli Astral seyahat ve uzaylı iddiası vardı

BEN UZAYA GİTTİM

Yusuf Güney müzik kariyerine devam ederken astral seyahat yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmişti. İddiasına göre astral seyahatinde gizli toplantılara tanık olmuştu. Astral seyahat ile uzaya gittiğini söyleyen Yusuf Güney, Ay'ın içinde uzaylıların üssü olduğunu öne sürmüştü. Yusuf Güney en son bu mevzularda yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

-Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım