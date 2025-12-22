Yusuf Güney'in uyuşturucu testi! Aslen nereli Astral seyahat ve uzaylı iddiası vardı
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu listesinde Yusuf Güney de vardı. Astral seyahat yaptığı açıklamaları ile bilinen Yusuf Güney, hakkındaki gözaltı kararı sonrasında günler sonra bugün savcıya ifadeye gitti. Yusuf Güney'e uyuşturucu testi yapılırken savcı da şüpheli sıfatıyla ifadesini alıyor. Yusuf Güney en son uzaylı iddiası ile gündem olmuştu. İngiltere vatandaşı olan Yusuf Güney aslen ise bakın nereli.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan şarkıcı Yusuf Güney, bugün öğle saatlerine doğru teslim oldu. Yusuf Güney'in sağlık kontrolüne götürüldüğü daha sonra ise ATK’da test vereceği öğrenildi. Yusuf Güney'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor.
Süre talep etmişti günler sonra böyle görüntülendi
Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti. Yusuf Güney günler sonra bugün ortaya çıktı ve önce adli tıpta kan ve saç örneği verdi.
Yusuf Güney'i son dönemde kamuoyu müziğinden çok astral seyahat iddiaları ve uzaylılar istila edecek kehaneti ile konuşuyordu. Peki Yusuf Güney aslen nereli, astral seyahat kehanetleri nelerdi, sizin için bir özet hazırladık.
BEN UZAYA GİTTİM
Yusuf Güney müzik kariyerine devam ederken astral seyahat yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmişti. İddiasına göre astral seyahatinde gizli toplantılara tanık olmuştu. Astral seyahat ile uzaya gittiğini söyleyen Yusuf Güney, Ay'ın içinde uzaylıların üssü olduğunu öne sürmüştü. Yusuf Güney en son bu mevzularda yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:
-Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım