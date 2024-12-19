Yusuf Güney'in 2025 kehaneti şoke etti: İstila başladı

Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği demeçte 2025 yılına dair, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." diye konuştu.