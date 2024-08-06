Yusuf Dikeç sordu, Elon Musk cevapladı! Bu mesaj sosyal medyayı salladı: 36 milyon görüntülenme aldı
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yaptığı atışla dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Yusuf Dikeç son olarak Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti. Musk'tan Dikeç'e yanıt gecikmedi.
Tek eli cebinde Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç dünyanın gündemine oturdu. Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da dünyada ses getirdi.
Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice (Güzel)" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.
Dikeç, Musk'ı etiketlediği paylaşımında, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" diyerek İstanbul'a davet etti.
Kısa süre içinde Dikeç'in paylaşımını yanıt veren Musk, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum. Dünyanın harika şehirlerinden birisi." dedi.