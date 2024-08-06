Yusuf Dikeç sordu, Elon Musk cevapladı! Bu mesaj sosyal medyayı salladı: 36 milyon görüntülenme aldı

Tek eli cebinde Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç dünyanın gündemine oturdu. Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da dünyada ses getirdi.