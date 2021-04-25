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Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu aşk yaşıyor iddiası! Yüsra Geyik'ten açıklama geldi

Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu aşk yaşıyor iddiası! Yüsra Geyik'ten açıklama geldi

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in kendisi gibi oyuncu Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşadığı söyleniyordu. Güzel oyuncudan ilk açıklama geldi.

Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu aşk yaşıyor iddiası! Yüsra Geyik'ten açıklama geldi

Rıza Kocaoğlu rol arkadaşı Hazal Subaşı ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Rıza Kocaoğlu'nun kendinden 12 yaş küçük oyuncu Yüsra Geyik ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu aşk yaşıyor iddiası! Yüsra Geyik'ten açıklama geldi

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik ve Kocaoğlu birlikte objektiflere takıldı. Flaşların patlamasıyla birlikte ikili neye uğradığını şaşırırken, Yüsra Geyik tanınmamak için başındaki şapka ile yüzünü kapattı.

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Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu aşk yaşıyor iddiası! Yüsra Geyik'ten açıklama geldi

Araçtan iner inmez apar topar apartmanın yolunu tutan Rıza Kocaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Araçta olan Yüsra Geyik ise, Kocaoğlu’nun evinin önünden hızla ayrıldı. 

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Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu aşk yaşıyor iddiası! Yüsra Geyik'ten açıklama geldi

Yüsra Geyik instagram hesabından Kocağlu'nun çektiği bir fotoğraf da yayınlayınca aşk iddiaları hızla yayıldı.

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