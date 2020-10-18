Yüsra Geyik düğmelerini açtığı pozuyla olay oldu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sosyal medya hesabından paylaştığı pozla görenleri büyüledi.
Televizyon dünyasının efsane dizisi Arka Sokaklar'ın genç güzeli Yüsra Geyik iddialı pozuyla sosyal medyada gündem oldu. Yüsra Geyik dizinin sevilen ve en dikkat çeken karakterinden biri olan Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veriyor.
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30 yaşındaki Yüsra Geyik, oyunculuk kariyerine Hayat Bilgisi dizisiyle başlasa da asıl tanınması Arka Sokaklar sayesinde oldu.
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Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de alkış toplayan Yüsra Zeliş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile sıkça gündem oluyor.
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Sosyal medya hesabında 306 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun cesur pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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