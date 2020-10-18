Yüsra Geyik düğmelerini açtığı pozuyla olay oldu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i

Televizyon dünyasının efsane dizisi Arka Sokaklar'ın genç güzeli Yüsra Geyik iddialı pozuyla sosyal medyada gündem oldu. Yüsra Geyik dizinin sevilen ve en dikkat çeken karakterinden biri olan Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veriyor.