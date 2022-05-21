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Yürüyemiyorum! Saldırıya uğradı hayatının şokunu yaşadı: Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan travma yaşadı

Yürüyemiyorum! Saldırıya uğradı hayatının şokunu yaşadı: Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan travma yaşadı

Üç Kız Kardeş dizisinin başarılı oyuncusu Reha Özcan tiyatro turnesi için gittiği Burdur'da hayatının şokunu yaşadı.

Yürüyemiyorum! Saldırıya uğradı hayatının şokunu yaşadı: Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan travma yaşadı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide İclal Aydın ile başrol oynayan Reha Özcan, Bir Garip Orhan Veli oyununun turnesi için gittiği Burdur'da saldırıya uğradı. 

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Yürüyemiyorum! Saldırıya uğradı hayatının şokunu yaşadı: Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan travma yaşadı

Özcam, 560 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir canlı yayın açarak yaşadıklarını anlattı.

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Yürüyemiyorum! Saldırıya uğradı hayatının şokunu yaşadı: Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan travma yaşadı

Özcan "Oyun için Burdur turnesine çıktık. Burdur'da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradım." diye konuştu.

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Yürüyemiyorum! Saldırıya uğradı hayatının şokunu yaşadı: Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan travma yaşadı

Özcan "Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık." dedi.

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