Yürüyemiyorum! Saldırıya uğradı hayatının şokunu yaşadı: Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan travma yaşadı
Üç Kız Kardeş dizisinin başarılı oyuncusu Reha Özcan tiyatro turnesi için gittiği Burdur'da hayatının şokunu yaşadı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide İclal Aydın ile başrol oynayan Reha Özcan, Bir Garip Orhan Veli oyununun turnesi için gittiği Burdur'da saldırıya uğradı.
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Özcam, 560 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir canlı yayın açarak yaşadıklarını anlattı.
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Özcan "Oyun için Burdur turnesine çıktık. Burdur'da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradım." diye konuştu.
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Özcan "Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık." dedi.
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