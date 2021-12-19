Yürümekte zorlanıyordu! Ankara'da obez köpek 30 kilo verdi: İşte son hali...

Veteriner Hekim Bahri Terzi, Paşa'da kiloya bağlı kalça dispilazisi ve bel fıtığı oluştuğunu belirterek, "Yaşı ileri olduğu için herhangi bir operasyon girişimde bulunamadık. Fizik tedavi ve egzersize yöneldik. Aynı zamanda medikal tedavi de gördü. Kaslarını güçlendirmek için elektro terapi uygulanıyor. Bu süre zarfında çok iyi yol kat ettik. Yaşam kalitesini daha iyi hale getirmiş olduk." dedi.