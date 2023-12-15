Yurtta kar ve sağanak alarmı! Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saati uyarısı: Bir an evvel evinize gidin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve İstanbul için günler öncesinden uyarıda bulunmuştu. Trakya'da kuvvetli sağanakla birlikte kar yağışı beklenirken İstanbul'da ise yağmur görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları akşam saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyararak "İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin" dedi.
Meteoroloji verilerine göre bugün Trakya ve İstanbul'da yağışlar etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminlerini canlı yayında paylaştı. Şen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
-Rüzgar döndü, sabah lodostu. Rüzgar kuzeye döndü ve hızla doğuya kayacak. Yağış Avrupa Yakası başta olmak üzere bütün İstanbul'da öğlene doğru başlayacak.
-Trakya'da Edirne'de başladı. Ege'de rüzgar güneyli. Edremit Körfezi üzerinde çarpışıyor. Burada yağış kuvvetli olacak. Yağış Bursa Yalova Kocaeli İstanbul başta olmak üzere kuvvetli olacak.
-Önce Avrupa yakası sonra il genelinde etkili olacak. Su baskınlarına neden olabilir. Öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşecek. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin