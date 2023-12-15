Yurtta kar ve sağanak alarmı! Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saati uyarısı: Bir an evvel evinize gidin

-Önce Avrupa yakası sonra il genelinde etkili olacak. Su baskınlarına neden olabilir. Öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşecek. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin