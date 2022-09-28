Yurtdışında görüp Lice'de çiftlik kurdu zengin oldu! Eşi inanmadı şimdi milyonları konuşuyor

Köpekleri çok seven Zengin'in, pomeranian cinsi ilgisini çekti. Çiftlikte yetiştirilen köpeklerin dünyanın dört bir yanına satıldığını ve iyi bir girişim olduğunu düşünerek bir yıl eğitimler aldıktan sonra 1 milyondan fazla yatırım yaparak ilçede ailesinin de desteğini alarak çiftlik kurdu.