Yurtdışında görüp Lice'de çiftlik kurdu zengin oldu! Eşi inanmadı şimdi milyonları konuşuyor
DİYARBAKIR'da bir vatandaşın, yurt dışında görerek kurduğu çiftlik sayesinde hayatı değişti. Önce eğitim alan Engin Zengin, çiftlik için 1.3 milyon TL harcama yaptı. Başta eşinin bile inanmadığı Zengin'in çiftliği şimdilerde inanılmaz seviyeye ulaştı. Çiftliğin aylık gideri Zengin'e dokunmuyor bile...
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yaşayan asıl mesleği GSM bayisi işletmek olan Engin Zengin, 2018 yılında yurt dışı seyahatinde Taylandlı Wılawan Sıngkrathok'un köpek çiftliğini gezdi.
Köpekleri çok seven Zengin'in, pomeranian cinsi ilgisini çekti. Çiftlikte yetiştirilen köpeklerin dünyanın dört bir yanına satıldığını ve iyi bir girişim olduğunu düşünerek bir yıl eğitimler aldıktan sonra 1 milyondan fazla yatırım yaparak ilçede ailesinin de desteğini alarak çiftlik kurdu.
Zengin, ilk etapta eşi dahil çevresindeki birçok kişinin olumsuz cevaplarını aldığını belirtirken, daha sonra taktir edildiğini ifade etti.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde pomeranian çiftliğinin şu anda Türkiye’nin en büyük çiftliği olduğunu belirten Engin Zengin,2018 yılında yurtdışı seyahatinde pomeranian köpeğini beğendiğini söyledi.