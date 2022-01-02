Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor
Kars, Ardahan, Gümüşhane, Tokat ve Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor. Buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas ve Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Gümüşhane'de kar nedeniyle 62 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yaklaşık 2 gündür etkili olan kar sebebiyle Kelkit'te 20, Kürtün'de 15, Şiran'da 8, Torul'da 15, Köse'de 4 olmak üzere 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, söz konusu yolları açmak için çalışma yürütüyor.
Yağış bazı ilçelerde yoğun şekilde devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde çalışmalara ağırlık veriyor.
Bayburt'ta cadde, sokak ve parklar, kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Bayburt'ta, sabaha doğru başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları ile belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.
Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek kar topu oynayıp kardan adam yaptı.
Tokat'ta kar, etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi ile Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.