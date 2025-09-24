Yurt geneli hava durumu tahminleri yayınladı! Sağanak bekleniyor mu?

AZ BULUTLU VE GÜNEŞLİ BİR GÜN

Yurdumuzun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.