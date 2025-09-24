Yurt geneli hava durumu tahminleri yayınladı! Sağanak bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Bugün açıklanan tahmin raporuna göre yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde olacak. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
AZ BULUTLU VE GÜNEŞLİ BİR GÜN
Yurdumuzun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu tahminleri...