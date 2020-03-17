Yurt dışından gelen Türkler karantina alınıyor
İngiltere'de bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı. Öte yandan, önlemler kapsamında Almanya'nın Münih kentinden gelen yolcular, karantinaya alınmak üzere jandarma ve polis eşliğinde otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna getirildi.
İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi.
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İstanbul Havalimanına saat 16.30 sıralarında inen uçaktaki yolcular, sağlık kontrolünden geçirildi.
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Yolcuların büyük bölümünün tedbir amaçlı maske ve eldiven taktığı görüldü.
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Yolculardan Gözde Kanyılmaz, sürecin çok stresli olduğunu, son anda geldikleri için kendilerini biraz şanslı hissettiklerini aktardı.
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